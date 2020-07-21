Pakdemirli’den online denetim

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen’i cep telefonuyla görüntülü arayıp bilgi alan Pakdmeirli, “Ocak ayından itibaren ülke genelinde yapılan kontrollerde ruhsatsız 100 tekneye el koyduk. Yeni kanun ve yeni teknolojiler sayesinde denetimlerin çok daha etkin yapılıyor. Bu kapsamda kuralına uygun avcılık yapan balıkçılar de en büyük destekçilerimiz” dedi.

Bereket diledi

Balıkçılık konusunda son dönemde Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını ifade eden Pakdemirli, “Bu yasal düzenlemeler olmasaydı elimizdeki yaptırımlar, kaçak avcılığı engelleyecek derecede değildi. Bu yıl kaçak balıkçılığın olmaması nedeniyle daha bol ve bereketli olacak” diye konuştu. l AA