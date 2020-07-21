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    HaberlerEge Haberleri Pakdemirli’den online denetim
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    21.07.2020 - 07:00 |

    Pakdemirli’den online denetim

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Denizi’nde yasa dışı avcılıkla mücadele eden “Reis Bey” kontrol teknesinin denetimlerine cep telefonu ile görüntülü katıldı.

    Pakdemirli’den online denetim

    Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen’i cep telefonuyla görüntülü arayıp bilgi alan Pakdmeirli, “Ocak ayından itibaren ülke genelinde yapılan kontrollerde ruhsatsız 100 tekneye el koyduk. Yeni kanun ve yeni teknolojiler sayesinde denetimlerin çok daha etkin yapılıyor. Bu kapsamda kuralına uygun avcılık yapan balıkçılar de en büyük destekçilerimiz” dedi.
    Bereket diledi
    Balıkçılık konusunda son dönemde Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını ifade eden Pakdemirli, “Bu yasal düzenlemeler olmasaydı elimizdeki yaptırımlar, kaçak avcılığı engelleyecek derecede değildi. Bu yıl kaçak balıkçılığın olmaması nedeniyle daha bol ve bereketli olacak” diye konuştu. l AA

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