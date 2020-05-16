16.05.2020 - 00:04 |
Pakdemirli’nin çiftçiye alkış çağrısına yanıt
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, kovid-19 salgınına rağmen tarlalarında üretime devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü’nde alkışlama çağrısına İzmir’de vatandaş destek verdi.
Kent genelinde saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatanlar, balkon ve pencerelerinden alkışlarla çiftçilere teşekkür etti. l İZMİR AA
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.