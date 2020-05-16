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    HaberlerEge Haberleri Pakdemirli’nin çiftçiye alkış çağrısına yanıt
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    16.05.2020 - 00:04 |

    Pakdemirli’nin çiftçiye alkış çağrısına yanıt

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, kovid-19 salgınına rağmen tarlalarında üretime devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü’nde alkışlama çağrısına İzmir’de vatandaş destek verdi.

    Pakdemirli’nin çiftçiye alkış çağrısına yanıt

    Kent genelinde saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatanlar, balkon ve pencerelerinden alkışlarla çiftçilere teşekkür etti. l İZMİR AA

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