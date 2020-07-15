15.07.2020 - 07:00 |
Palut’la yollar ayrılabilir
Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen sezonun tekrar başlamasının ardından Göztepe, en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu.
Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen sezonun tekrar başlamasının ardından Göztepe, en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu. Verilen ara sonrası bir türlü toparlanamayan Göztepe’de genç Teknik Direktör İlhan Palut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen Palut’la sezon biter bitmez yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.