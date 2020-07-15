Palut’la yollar ayrılabilir

Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle ara verilen sezonun tekrar başlamasının ardından Göztepe, en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu. Verilen ara sonrası bir türlü toparlanamayan Göztepe’de genç Teknik Direktör İlhan Palut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen Palut’la sezon biter bitmez yolların ayrılabileceği iddia edildi.