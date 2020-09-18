Pamucak Plajı’nda heyecan başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda katılımcılar kızlarda ve erkeklerde sekizer grupta mücadele ediyor. Turnuvanın ilk gününde kızlarda 13, erkeklerde ise 16 müsabaka oynandı. Organizasyonda kazananlar 20 Eylül Pazar günkü finallerin ardından belli olacak.