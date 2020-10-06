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    06.10.2020 - 00:02 |

    Pamuk bu yıl verimli

    Pamuk bu yıl verimli

    MANİSA’da pamukta sezonun ilk makineli hasadına başlandı. Dekar başına alınan ortalama 600 kiloluk verim, üreticinin yüzünü güldürdü.
    Kent genelinde 80 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuk için üretici, pamukta taban fiyatın kilogramda en az 5 lira olmasını istiyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Bu yılki fiyatlar da 4 bin 200 lira civarında. Bunun en azından 4 bin 700 civarında olması lazım. Bir de pamuk primleri 3 yıldan beri hep aynı yerde seyrediyor. Pamuk primlerinin devlet tarafından yükseltilmesini istiyoruz” dedi. - DHA

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