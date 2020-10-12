Pamuk destek bekliyor

Türkiye’ye 2019 yılında 60 milyar doların üzerinde katma değer üreten tekstil ve konfeksiyon sektörü, ana hammedesi pamuğun yüzde 43’ünü yerli üreticiden, kalanı ise 1 milyar 571 milyon dolarlık ithalatla karşılandı. Ortala çıkan tablonun değişmesi gerektiğini düşünen üretici ve sektörün beklentileri; Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği işbirliğinde düzenlenen “Pamuk Hakkında Gerçekler” başlıklı oturumda masaya yatırıldı.

‘Yüzde 20 payla birinci’

Etkinliğe katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, hükümetin; fark ödemesi, mazot- gübre, toprak analizi ve organik tarım desteklerini anlattı. Bakanlığın destekleme bütçesinde yüzde 20 payla pamuğun ilk sırada yer aldığı, sektörün tüm pamuk ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için planlamaların yapıldığı belirtildi. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ise pamuğun alan verimliliği en yüksek ürün olmasına rağmen üreticilerin diğer pamuk üreticisi ülkelere göre daha az destek aldıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörlerinin toplam ihracatının 2020 ocak- eylül döneminde 17 milyar doları aştığını belriten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “İki sektör, otomotiv sektörünü de geçip en fazla ihracat yapan konuma yükseldi. Tekstil ve hazır giyim sektörlerimizde yapılan ihracatın yüzde 50’sini pamuklu ürünler oluşturuyor. Türkiye pamuk üretimi 2019/20 sezonu itibariyle 750 bin ton, tüketimi ise 1.5 milyon ton. Ülkenin üretimi, tüketim ihtiyacının sadece yarısını karşılayabiliyor. Ülkemizde pamuk üretimi sektör için önemli ve artırılması şart” ifadelerini kullandı. Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel ise, Söke Ovası’nda makineli hasadın işlevselliği, yüksek verimli yeni çeşitlerin ekilmesi, tarımda teknolojik ekipmanların kullanılması ve artan üretici bilincinin verime katkı sağladığını açıkladı. “Söke’de üreticilerimiz tuzlu toprakta yetiştirilmesi güç olan pamuğu yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır” diyen Sağel, “Bu tip bölgelerde çiftçilerimiz 3 senede 1 primden yoksun bırakılmakta. Zorlukla yetiştirilen ürünün desteklemesinde üreticiye teşvik olması için değişiklik yapılabilir” sözleriyle Ankara’ya seslendi.

‘Yerli zorunluluğu gelmeli’

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, pamuk üreticilerinin serbest ithalattan dolayı ürünlerini, ithal pamuğun yüzde 12 altında satmak zorunda kaldığını, serbest ithalatın yerli pamuk üreticisini olumsuz etkilediğini anlattı. Çondur, “İthal pamuk kullanan fabrikalara yerli pamuk kullanma zorunluluğu getirilmesi hem üreticiyi rahatlatacak hem de yerli pamuğa talebi artıracaktır” önerisini sundu.

Sürdürülebilir modanın yeni değer ve rekabet alanını organik pamuk olduğunu söyleyen Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul ise, “Türkiye, Avrupa standartlarında ve çevreye zararsız ekolojik tekstil ve hazır giyim üretim çalışmalarına hız vermeli” dedi.

‘1 milyon ton eşiği’

Pamuğa beyaz altın denmesinin sebebinin renginden ziyade, ekonomik değerinden kaynaklı olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, “Üretiminden vazgeçtiğimizde oluşturacağı ekonomik maliyet, bugün pamuk üretiminin sürdürülebilirliği için verilecek destekleme maliyetiden çok daha yüksek olacaktır. En az 1 milyon ton stratejik üretim eşiği hedefine uygun şekilde pamuk üretiminin desteklenmesini talep ediyoruz” dedi.

‘Pozitif ayrımcılık’

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) Başkanı Leon Piçon, sektöre yön veren birçok lider giyim ve tekstil markasının, 2025 yılına kadar tedarik edecekleri ürünlerde kullanılancak pamuğun yüzde 100’nün sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması yönünde hedefleri olduğunu, tedarikçilerini zorladıklarını anlattı. “Yüksek maliyetli ve çevreye zarar veren konvansiyonel pamuk üretim modellerinden daha sürdürülebilir ve izlenebilir modellere geçişi sağlamamız gerekiyor” diyen Piçon, “Bakanlıkların sürdürülebilir pamuk üretimi yapan çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapması gerek” ifadelerini kullandı.