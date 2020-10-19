Pamuk üretimi 5 kat arttı

DENİZLİ’DE bitme noktasına gelen pamuk üretimi, gelişen teknoloji ve artan destek primleriyle çiftçi için yeniden önem kazandı. Kentte 13 yıl önce, 18 bin dekar alana kadar düşen ve yerini yemlik bitkilere bırakan pamuk üretimi, son yıllarda 5 katın üzerinde arttı.

Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy ilçelerinde üretimi yapılan pamukta hasat başladı. Dekar başına ortalama 500- 600 kilogram pamuk hasadının yapıldığı kentte bu yıl 53 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

‘Kalite yüksek’

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Bu yıl, hasat edilen pamuğun kalitesi yüksek. Çiftçiler açısından verim memnun edici. Girdi maliyetleri yükseldiği için üreticilerin gözü, 2021 için verilecek olan destek primlerinde” dedi. Sarayköy’de 22 yıldır pamuk üretimi yapan Ahmet Erdoğan, rekolte ve fiyatın memnun edici olduğunu belirtti, “Bölgemizde birinci kalite pamuk üretimi yapılıyor. Makineli hasat, bizim için çok önemli. Hem tasarruf ediyoruz hem de ürünü zamanında topluyoruz” diye konuştu.