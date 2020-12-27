Pamukkale Belediyesi’nden amatörlere can suyu

Törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Pamukkale Belediyesi’ne malzeme desteği için teşekkür etti, “Amatör kulüpler yerel yönetimler olmazsa yaşayamaz. Bu zor dönemde amatör camiamıza verdiği destek çok önemli. İnşallah pandemi sona erer ve sahalarımız yeniden şenlenir. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye kulüpler adına verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da Denizli’nin yerel yönetimler adına çok şanslı olduğunu belirterek, “Sporu seven başkanlarımızın amatör spora verdiği destek çok önemli. Bugün Pamukkale Belediyesi’nin desteği için bir araya geldik. Başkanımız amatörler ile ilgili güzel gelişmeleri zamanı geldiğinde camiamızla paylaşacaktır. Malzeme dağıtımının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Başkan Örki müjdeyi verdi



Başkan Avni Örki amatör sporun çok önemli olduğunun altını çizerek, “İlçemizdeki spor ruhunun yaşatılıp gelişmesi için gereken ne varsa yapıyoruz. Hedeflerimizden en önemlisi bölgenin en büyük spor kompleksini hayata geçirmek. Geçtiğimiz günlerde kalan işlerin tamamlanması için ihalesi yapılan Aktepe Kültür Merkezi’nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan spor için ayrıldı. Ocak ayında başlayacak olan çalışmalarla bu alan amatörlerin hizmetine sunulacak. Yine aynı alanda bulunan kapalı spor salonu ile birlikte bu bölge tam bir spor kompleksi olarak siz değerli kulüplerimize ve sporcularımıza hizmet verecek. Burada sadece futbol değil, okçuluk, dağcılık, bisiklet, basketbol, voleybol, tenis, koşu parkurları ve salon sporları yapan herkes spor yapma imkanı bulacak. Tüm bu projelerin 2021 yılının ilk 6 ayında tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.