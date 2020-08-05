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    HaberlerEge Haberleri Pamukkale doldu taştı
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    05.08.2020 - 07:00 | | DHA-AA

    Pamukkale doldu taştı

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişiyi ağırladı.

    Pamukkale doldu taştı

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişiyi ağırladı. Pamukkale’nin giriş kapılarının önünde sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde hem yürüyüş yaptı hem de cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. “Geldiğimize değdi diyen” ziyaretçiler, “Bu atmosferde herkesin vakit geçirmeli. Burası tam bir cennet” ifadelerini kullandı.
    Rusları bekliyoruz
    Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Otellerin güvenli turizm sertifikası almasıyla yabancı turistler akın etmeye başlayacak. Rusya’dan misafirlerle Pamukkale eski günlerine dönecektir” dedi. l

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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