Pamukkale doldu taştı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale, 30 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde, 20 bin kişiyi ağırladı. Pamukkale’nin giriş kapılarının önünde sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde hem yürüyüş yaptı hem de cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. “Geldiğimize değdi diyen” ziyaretçiler, “Bu atmosferde herkesin vakit geçirmeli. Burası tam bir cennet” ifadelerini kullandı.

Rusları bekliyoruz

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Otellerin güvenli turizm sertifikası almasıyla yabancı turistler akın etmeye başlayacak. Rusya’dan misafirlerle Pamukkale eski günlerine dönecektir” dedi. l