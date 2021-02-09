Pamukkale eski günleri özlüyor

Aşıyla birlikte turizmde yine güzel rakamlara ulaşacaklarını belirten Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Amacımız 2019’un rakamlarına ulaşabilmek. Salgını yendikten sonra Pamukkale’de 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

625 bin ziyaretçi

Pamukkale’de, gişelerin kurulduğu 2000’den bu yana tutulan ziyaretçi istatistiğine göre, en yüksek turist sayısına 2 milyon 580 bin 245 turistin geldiği 2019’da ulaşıldı. Koronavirüs salgınının yaşandığı 2020’de ise sadece 625 bin 120 turist ağırlandı.