Pamukkale güzelleşiyor

Pamukkale Belediyesi, 23 mahalleyi kapsayan kilit beton parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale ve Akhan mahallelerindeki işlemleri tamamlayan ekipler, son olarak Güzelpınar’da 5 bin 500 metrekare kilit beton parke taşı döşedi. Çalışmalar, mahalle sahinlerinden tam not aldı. Vatandaşlardan Muhammet Sürücü, bölgenin çehresinin değiştiğini söyledi. Musa Ergin de, Başkan Avni Örki’ye teşekkür etti.

Hedef 23 mahalle

İşlemlerin Uzunpınar ve Eldenizli mahallelerinde devam edeceğini kaydeden Başkan Örki ise, yıl sonuna kadar 23 mahalleye hizmet götüreceklerini ifade etti. Örki, “Halkımızın mutluluğu için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de mahallelerin daha da güzelleşmesi için beton kilit parke taşı döşeme işi. Bugüne kadar Akhan, Kale, Güzelköy ve Akdere’de çalışmalarımız tamamlanmıştı. Güzelpınar mahallemizde de 5 bin 500 metrekarelik alanda beton kilit parke taşı döşeme işi de sona erdi. Sevgi, emek ve güvenle yaptığımız hizmetlerimiz sürecek” dedi.

Sertifikalarını Örki’den aldılar

Pamukkale Belediyesi’nce halk oyunlarından el sanatlarına, yabancı dilden ebru sanatına, ipek böceği kozasından çiçek yapmadan işaret diline, dikiş nakıştan, diksiyona kadar birçok farklı alanda açılan yaz kursları birer birer tamamlanıyor. Belediye Başkanı Avni Örki, son olarak engelli vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak için açılan kursu tamamlayanlara sertifikalarını verdi.