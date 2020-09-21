Pamukkale güzelleşiyor

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar ve Eldenizli mahallelerinde çalışmalar tamamlandı, yollar vatandaşların kullanımına sunuldu. Ekipler son olarak nüfusu yaklaşık 7 bin olan Pınarkent’te kilit parke taşı döşeme işlemine başladı. Başkan Avni Örki çalışmaları yerinde inceledi, “Tek derdimiz Pamukkale’nin daha güzel olmasını temin etmek. Sevgi, emek ve güvenle yaptığımız çalışmalarımız sürecek” dedi.