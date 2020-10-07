07.10.2020 - 00:04 |
Pamukkale için 320 milyon lira
Pamukkale Belediyesi’nin 2021 bütçesi belli oldu. Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında 2021 yılı tahmini bütçesi 320 milyon lira olarak belirlendi. Bütçe, müdürlük bazında tek tek oylanıp detaylı şekilde ele alındı.
Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Avni Örki, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yaklaşık 350 bin kişiye hizmet ettik. Şimdi de Pamukkale için 2021 yılında harcanacak bütçemizi belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Bütçemizin vatandaşa hizmet olarak dönmesini temenni ediyorum” dedi.