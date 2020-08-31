Pamukkale kırmızı beyaza büründü...

DENİZLİ’deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ‘Beyaz Cennet’ Pamukkale’de uçuş yapan balonlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla havalandı. Zaferin 98’inci yıl dönümü nedeniyle turistlere de Türk bayrakları dağıtıldı. Balon şirketi çalışanları da giydikleri ay yıldızlı tişörtle çalışarak, bayram coşkusunu yaşadı. Bir balon şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, “Turistler, balon uçuşuna katılarak Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti üzerinde, gün doğumu manzarasını izledi” dedi. l DHA