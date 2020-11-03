Pamukkale, Seyir Tepesi’ne koştu

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizli’ye kazandırılan Seyir Tepesi, halkın kullanımına açıldı.

Tematik Şehir Ormanı özelliğindeki Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan 405 bin metrekarelik alanda yapılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılan 1550 projenin en büyüğü.

Denizlililer, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehir ormanına gelen vatandaşlar, tesise kendi araçları ve ücretsiz ring seferleriyle çıktı.

Çocuklar için çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun grupları dikkat çekti, vatandaşlar eşsiz Denizli manzarasında fotoğraf çektirme lanağı buldu.

Dev horoz heykeli en çok ilgi gören noktalardan biri oldu, seyir salıncağına binen vatandaşlar, kenti farklı bir açıdan görme şansı buldu.

‘En güzel proje’

Serüvenci ruhta olanlar da macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkurunda adrenalin dolu anlar geçirdi. Kimi Denizlililer de kafeteryalarda çay-kahve içerek Seyir Tepesi’nin keyfini sürdü.

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na gelen vatandaşlar, kentin önemli bir proje kazandığını belirtti. Ailesiyle Seyir Tepesi’ne gelen İnci Dolu, “Ortam şok güzel. Çocuklar ve ailelerle gelinebilecek bir tesis olmuş. Koronavirüs döneminde bence temiz olması önemli. Özellikle çocuklarımız çok güzel vakit geçirdi. Ben herkesin buraya gelmekten mutluluk duyacağına inanıyorum” dedi.

‘Kıymetini bilelim’

Eda Güldaş da koronavirüs nedeniyle kapalı ortamlara gitmekten çekinildiğini belirtti, “Buraya gelmek için birçok neden var. Bana göre, Denizli’nin en güzel projelerinden biri olmuş. Çok beğendim” dedi.

Murat Aşkın, Seyir Tepesi’nin açıldığını duyunca içlerinde hemen gelmeisteğii uyandığını dile getirdi, “Kapalı yerlere gidemiyoruz. Burayı hizmete açan Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyoruz. Bence halkımız bu tesisin kıymetini bilsin. Bu dev tesisi vatandaşlar olarak korumalıyız” dedi.

Örki’den teşekkür

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın ilgi görmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti, “Tüm Denizlili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın muhteşem kent manzarası ve adrenalin noktalarının bulunduğu tesisimizi en iyi şekilde değerlendireceğini umuyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın mutluluğunu sağlamak için ne gerekiyorsu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük tematik şehir ormanı olma özelliğini taşıyan bu dev tesis hayırlı olsun” dedi.