Pamukkale sokakları çamurdan kurtuluyor

Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme projesi kapsamında Kurtluca Mahallesi’nde toprak olan tüm sokaklar yenilendi. Döşeme projesiyle şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt ve Haytabey mahallelerine ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Avni Örki, “Mahallelerimizin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 14 mahallemizde toprak olan tüm sokak ve caddeleri baştan aşağı kilit parke taşı ile kaplayarak vatandaşlarımızı çamurdan, tozdan kurtardık” dedi.