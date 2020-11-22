Pamukkale’de geri dönüşüm imzası

Çevre konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Örki, “Kağıt, karton, plastik, pet şişe, metal ve cam ürünlerin çöplerden ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi geleceğimizi korumak adına çok önemli. Biz de bu konuda ilçemiz genelindeki 61 mahallemizi kapsayacak şekilde protokol imzalayarak 3 yıl boyunca bahsi geçen atıkların toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandıracağız. Vatandaşlarımızdan ricamız geri dönüşüme gidecek olan atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları” dedi.