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    HaberlerEge Haberleri Pamukkale’de geri dönüşüm imzası
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    22.11.2020 - 00:02 |

    Pamukkale’de geri dönüşüm imzası

    Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde ambalaj atığı toplama ile ilgili olarak protokol imzaladı. . Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile Kolaoğlu Kâğıtçılık yetkilisi Ali Haydar Kolaoğlu arasındaki protokolle ilçe genelinde 3 yıl boyunca ambalaj atıklarının toplanması imza altına alındı.

    Pamukkale’de geri dönüşüm imzası

    Çevre konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Örki, “Kağıt, karton, plastik, pet şişe, metal ve cam ürünlerin çöplerden ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi geleceğimizi korumak adına çok önemli. Biz de bu konuda ilçemiz genelindeki 61 mahallemizi kapsayacak şekilde protokol imzalayarak 3 yıl boyunca bahsi geçen atıkların toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandıracağız. Vatandaşlarımızdan ricamız geri dönüşüme gidecek olan atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları” dedi.

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