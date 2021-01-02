Pamukkale’de hizmet yılı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geride kalan 2020 yılında yapılan çalışmaların yeni yılda da artarak devam edeceğini söyledi. “2021 yılı Pamukkale’de hizmetlerin halkımızı daha da mutlu edeceği bir yıl olacak” diyen Örki, şöyle konuştu:

“Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde Hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Deliktaş’ta yapacağımız iki okulun ihalesi de gerçekleşti. Aktepe Kültür Merkezi’nin bitirme ihalesi de yapıldı. Bunun yanında ilçemizdeki amatörlerin kullanımına sunulacak Amatör Sporlar Kompleksi’nin çalışmalarını da 2021 yılının ilk yarısında tamamlayacağız. Akhan’da 30 bin metrekarelik alanda devasa bir park yapıyoruz. Bunu da kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.”

92 milyon lira tasarruf

Göreve geldikten sonra tasarruf ile ilgili çalışmalara imza attıklarını sözlerine ekleyen Örki, belediyenin çöp hizmetlerinde kullandığı kamyonların alınmasıyla 5 yılda yaklaşık 65 milyon liralık tasarrufun yapıldığını, Seyir Tepesi Projesi’nde 27 milyon liralık tasarruf sağlandığını belirtti.