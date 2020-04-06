06.04.2020 - 00:02 |
Pamukkale’de kameralı önlem
DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde belediye, pazar yerlerine, koronavirüs önlemleri kapsamında ısı ölçen termal kameralar yerleştirdi.
Ateşi 37.5 dereceden yüksek olanların tespit edilmesini sağlayan kameralar, tüm pazaryerlerinde kullanılmaya başlandı. Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki, pazaryerlerini gezerek yapılan çalışmaları da yerinde kontrol etti.
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