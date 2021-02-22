BİST1.5600.90EURO8.460.00USD6.97-0.07ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pamukkale’de okul hayali gerçekleşiyor
    ABONE OL
    22.02.2021 - 00:02 |

    Pamukkale’de okul hayali gerçekleşiyor

    DENİZLİ’de Pamukkale Belediyesi ve hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin temeli törenle atıldı.

    Pamukkale’de okul hayali gerçekleşiyor

    Belediye Başkanı Avni Örki, “Projenin maliyeti 9.5 milyon lira. Toplam 6 kat ve 24 derslikten oluşacak okulun inşaatı 200 günde tamamlanacak ve 29 Temmuz’da bitirilecek. Bu okulun yapılmasında öncülük eden Muhammet Serter amcamız başta olmak üzere arsalarını bağışlayan tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Vali Ali Fuat Atik ise Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi’nin kendisi için çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Denizli’deki ilk imzaladığım protokol bu okul için olmuştu. Bunun hayata geçmesini görmek beni ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber