Pamukkale’de okul hayali gerçekleşiyor

Belediye Başkanı Avni Örki, “Projenin maliyeti 9.5 milyon lira. Toplam 6 kat ve 24 derslikten oluşacak okulun inşaatı 200 günde tamamlanacak ve 29 Temmuz’da bitirilecek. Bu okulun yapılmasında öncülük eden Muhammet Serter amcamız başta olmak üzere arsalarını bağışlayan tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Vali Ali Fuat Atik ise Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi’nin kendisi için çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Denizli’deki ilk imzaladığım protokol bu okul için olmuştu. Bunun hayata geçmesini görmek beni ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.