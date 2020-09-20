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    HaberlerEge Haberleri Pamukkale’de okullar çocuklar için hazır...
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    20.09.2020 - 02:13 |

    Pamukkale’de okullar çocuklar için hazır...

    Pamukkale Belediyesi, okula başlayacak minikler için okulları dezenfekte etti.

    Pamukkale’de okullar çocuklar için hazır...

    İlçedeki 67 anaokulu ve ilköğretim okulunu hijyenik hale getirdiklerini belirten Başkan Avni Örki, “Halkımızın sağlığının korunması, normalleşme sürecinde vatandaşın iç rahatlığı ile sosyal yaşantılarını sürdürmeleri noktasında temasın yoğun olduğu, virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okulla ilk defa tanışacak olan miniklerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Ailelerimizin endişelerini anlıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki, kurallara uyduğumuz takdirde, bu salgını hep birlikte atlatacağız” dedi.

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