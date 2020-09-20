Pamukkale’de okullar çocuklar için hazır...

İlçedeki 67 anaokulu ve ilköğretim okulunu hijyenik hale getirdiklerini belirten Başkan Avni Örki, “Halkımızın sağlığının korunması, normalleşme sürecinde vatandaşın iç rahatlığı ile sosyal yaşantılarını sürdürmeleri noktasında temasın yoğun olduğu, virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okulla ilk defa tanışacak olan miniklerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Ailelerimizin endişelerini anlıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki, kurallara uyduğumuz takdirde, bu salgını hep birlikte atlatacağız” dedi.