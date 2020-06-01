01.06.2020 - 00:01 |
Pamukkale’de sıkı önlem
Denizli’de 19 Mart’ta ziyaret kapatılan Pamukkale, normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra, bugün sıkı önlemlerle yeniden ziyarete açılıyor. Ateş ölçümü yapılacak, banklara birer kişi oturacak. Maske takmayanlar içeri giremeyecek.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız