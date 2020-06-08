BİST110.0220.44EURO7.630.01USD6.75-0.10ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pamuktan patatese geçişte mutlu son
    ABONE OL
    08.06.2020 - 00:03 |

    Pamuktan patatese geçişte mutlu son

    Pamuktan patatese geçişte mutlu son

    AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde yıllardı parmuk üretimi yapan Süreyya Çıplak (42), Ali Eskici (60) ve Turgut Çıbık (52), patatesle kazançlarını artırdı. Bir araya gelip İzmir’de bir firmayla anlaşan üç çiftçi, arazilerine ek 100 dönüm hazine arazisini de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden dekarı yıllık 800 liradan kiraladı ve toplam 180 dönüme patates ekti. Kilosu 1 liradan satın alınan patateslerden elde edilen gelir ortakların yüzünü güldürdü. Çiftçiler, yılda 3 mahsul ekilmesinin de ayrı güzelliği olduğunu söyledi. l BURHAN CEYHAN DHA

    Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandıElazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan aralarında 2'sinin çeşitli suçlardan kaydı olan 3 şüpheli yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    Sıradaki Haber