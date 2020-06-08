Pamuktan patatese geçişte mutlu son

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde yıllardı parmuk üretimi yapan Süreyya Çıplak (42), Ali Eskici (60) ve Turgut Çıbık (52), patatesle kazançlarını artırdı. Bir araya gelip İzmir’de bir firmayla anlaşan üç çiftçi, arazilerine ek 100 dönüm hazine arazisini de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden dekarı yıllık 800 liradan kiraladı ve toplam 180 dönüme patates ekti. Kilosu 1 liradan satın alınan patateslerden elde edilen gelir ortakların yüzünü güldürdü. Çiftçiler, yılda 3 mahsul ekilmesinin de ayrı güzelliği olduğunu söyledi. l BURHAN CEYHAN DHA