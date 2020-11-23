‘Pandemi döneminde tedavinizi aksatmayın’

Ertelenen sağlık tedavilerinin yeni sorunları getireceğini ifade eden Op. Dr. Asena, özellikle bazı göz hastalıklarında geri dönülemeyecek görme kayıplarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. “Özellikle ameliyat seviyesine gelmiş katarakt hastalarında görmenin tamamıyla kaybı söz konusu” diyen Asena, “Katarktta geç kalındığında ameliyat olsa bile görmenin geri dönmesi şansı azalabiliyor. Sarı nokta ve şeker hastalığı, damar tıkanıklığına bağlı olarak retina bozukluklarına neden oluyor ve iğne tedavisi gerekiyor.

Bu tedavilerin uzun süre ertelenmesi geri dönülemez görme azalması veya tedaviye cevap alınamaması gibi sonuçlar doğurabiliyor. Retina hastalıklarının birçoğunun genellikle hızlı tedavi edilmesi gerekiyor. Uçuşma, ışık çakmaları, gibi şikayetler retina yırtığı belirtisi olabilir. Mutlaka hasta önce muayene edilmeli gerekirse vakit kaybetmeden ameliyat edilmelidir” dedi. Tüm branşlardaki hekimlerin pandemi sürecinde görevinin başında olduğunu sözlerine ekledi.