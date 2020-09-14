Pandemi, eğitime engel olmasın

Manisa Salihli’de hayvancılıkla geçinen aileleriyle yaylada yaşamlarını sürdüren ve bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan beş öğrenci, özlemini çektikleri okula ve öğretmenlerine kavuştu.

Damatlı Mahallesi’nde yaşayan ilkokul öğrencileri, taşımalı eğitimle öğrenim gördükleri Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu’nun salgın nedeniyle açılmayacağını öğrenince, mahalle muhtarı Muharrem Öziş’ten bilgisayar isteğinde bulundu. Muhtarın ulaştığı okul Müdürü Yakup Ateş, kendi imkanlarıyla bir bilgisayar alıp öğrencilerine hediye etti.

Öğrencilerin mutluluğunu görünce çok farklı duygular hissettiğini dile getiren Ateş, “Benim de çocuklarım var, ilçe merkezinde yaşadıkları için her türlü imkana sahip olabiliyorlar. Fakat şu anda rakımı bin 500 metrelerde olan bir yayla köyündeyiz, çocukların burada uzaktan eğitime katıldığını gördüğüm an yeniden öğretmen olduğumu hissettim” diye konuştu.

İlk tableti ulaştırdı

Aydın İncirliova’da yaşayan iş insanı Hatice İrik ise, pandemi nedeniyle evde eğitim gören ancak bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için sosyal medyada ‘bendevarım’ etiketiyle kampanya başlatarak ‘Sen de var mısın’ diye sordu. İlk tableti Doktor Reşit Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Ganime Demirtaş (12), aynı okulda 5’inci sınıf öğrencisi Fatma Demirtaş (11) ile Nazmi Topçuoğlu ilkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Musa Can Demirtaş (10) kardeşlere teslim eden İrik, “Pandemi çocuklarımızın eğitimine engel olmasın. Bu süreçte hiçbir çocuğumuz fırsat eşitsizliği sebebiyle eksiksiz kalmasın” dedi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlanacak.