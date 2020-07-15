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    HaberlerEge Haberleri Pandemi raporu sundu
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    15.07.2020 - 07:00 |

    Pandemi raporu sundu

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, salgın sonrası ilk toplantısını yaptı.

    Pandemi raporu sundu

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, salgın sonrası ilk toplantısını yaptı. Başkan Tunç Soyer’in yönettiği oturumda, Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, koronavirüs salgını süresince belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gökçe, “33 bin 825 aileye 400 liralık nakdi yardım yapıldı. Bu sayı yeni tespitlerle 40 bine kadar çıkacak. Halkın Bakkalı üzerinden 44 bin 874 adet gıda paketi bağışı alındı. 207 bin 770 aileye gıda paketi dağıtıldı. Mahallere sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı. 1.2 milyon liralık fatura ödendi” dedi.
    750 bin maske
    Gökçe, bu süreçte kooperatiflere destek olduklarını, sağlıkçılara ulaşım, konaklama ve ücretsiz otopark desteği verdiklerini söyledi, 750 bin ücretsiz maske dağıttıklarını anlattı. Pandemi sürecinde belediye gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Gökçe, buna rağmen yatırımlardan vazgeçmediklerini belirtti, “Yılbaşından bu yana toplam 1 milyar 245 milyon liralık harcama yaparak, yatırımlarımıza devam ettik. Bu süreçte çalışmalar biraz yavaşlasa da Narlıdere Metrosu’nun yüzde 59’u tamamlandı” diye konuştu.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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