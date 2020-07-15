Pandemi raporu sundu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, salgın sonrası ilk toplantısını yaptı. Başkan Tunç Soyer’in yönettiği oturumda, Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, koronavirüs salgını süresince belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gökçe, “33 bin 825 aileye 400 liralık nakdi yardım yapıldı. Bu sayı yeni tespitlerle 40 bine kadar çıkacak. Halkın Bakkalı üzerinden 44 bin 874 adet gıda paketi bağışı alındı. 207 bin 770 aileye gıda paketi dağıtıldı. Mahallere sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı. 1.2 milyon liralık fatura ödendi” dedi.

750 bin maske

Gökçe, bu süreçte kooperatiflere destek olduklarını, sağlıkçılara ulaşım, konaklama ve ücretsiz otopark desteği verdiklerini söyledi, 750 bin ücretsiz maske dağıttıklarını anlattı. Pandemi sürecinde belediye gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Gökçe, buna rağmen yatırımlardan vazgeçmediklerini belirtti, “Yılbaşından bu yana toplam 1 milyar 245 milyon liralık harcama yaparak, yatırımlarımıza devam ettik. Bu süreçte çalışmalar biraz yavaşlasa da Narlıdere Metrosu’nun yüzde 59’u tamamlandı” diye konuştu.