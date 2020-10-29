Pandemi, sağlıklı besinlere yöneltti

Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, Jandarma İlçe Bölük Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Şimşek ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Erdem Taşlı, bölgenin önemli narenciye işleme ve paketleme tesislerinden olan Uçak Kardeşleri ziyaret etti. Toplantıda, satsuma rekoltesi, hasadı, kalitesi, dış ve iç piyasadaki durumu değerlendirildi.



Heyeti bahçeden gelen satsumanın kalibre edilip paketlenmesi ve ihracat için hazırlanması süreçlerini inceledi. Pandeminin ilk gününden itibaren insanların meyve, sebze ve sağlıklı beslenmeye dönüşünü, narenciyeye fazla talep olduğu ve bu sezon tüketimin geçen yıllara göre yüzde 50’lerin üzerinde artacağı ifade edildi. Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Sezon boyunca biz ihracatçılara her türlü desteği ve yardımı göstereceklerini ifade ettiler. El birliğiyle çalışarak salgına rağmen çok iyi bir sezon geçirmeyi diliyorum” dedi.