Pandemi, sağlıklı kuru meyvelere talebi artırdı

Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2020 yılında 1,4 milyar dolara ulaştı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 2020’de 846 milyon dolarlık ürünü 106 ülkeye ihraç etti.



Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’tan fazlasını gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Ege’den 2020 yılında yapılan ihracatımızda ilk beş ülke; 171 milyon dolarla Birleşik Krallık, 116 milyon dolarla Almanya, 73 milyon dolarla İtalya, 61 milyon dolarla Hollanda, 44 milyon dolarla ABD oldu. Çin başta olmak üzere, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Hindistan, Singapur gibi dünya nüfusunun 2/3’ünden fazlasını barındıran, ekonomileri hızla gelişen ve gıda talebinin giderek arttığı Uzakdoğu’ya yönelik tanıtım çalışmalarımıza özel önem veriyoruz. Çin’e, Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatımız 2020 yılında yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştı. Bölgemiz ise organik ürünler yönüyle oldukça zengin olup kuru meyvelerimiz sektörün lokomotifi özelliği taşıyor” dedi.