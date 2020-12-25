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    HaberlerEge Haberleri Pandemi savaşçılarına sıcak çorba ikramı
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    25.12.2020 - 07:00 | | AA

    Pandemi savaşçılarına sıcak çorba ikramı

    Kovid-19 tedavisi görüp taburcu olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için her çarşamba Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak çorba ikram ediyor.

    Pandemi savaşçılarına sıcak çorba ikramı

    Kovid-19 tedavisi görüp taburcu olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için her çarşamba Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak çorba ikram ediyor. Başhekim Mücahit Avcil, “Hastalarımız, personellerimizin özverili ve sıcakkanlı tutumlarından sonra bizim yanımıza gelip ‘Biz bir şey yapmak istiyoruz’ dediler. Bu fikir buradan çıktı” dedi. Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas da çorba dağıtım etkinliğine katılarak sağlık çalışanlarına moral verdi.

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