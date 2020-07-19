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    HaberlerEge Haberleri Pandemi sonrası ilk toplantı
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    19.07.2020 - 00:02 |

    Pandemi sonrası ilk toplantı

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs salgınının başladığı mart ayının ardından ilk oturumunu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

    Pandemi sonrası ilk toplantı

    Başkan Osman Zolan’ın yönettiği oturumda, yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralı uygulandı.
    Başkan Zolan, başta sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere pek çok kurala vatandaşların uyduğunu, en az vaka ve kayıpla çıkıldığını kaydetti. Bu süreçte gerek hükümetin gerekse yerel yönetimler ve diğer kurumların başarılı bir sınav verdiğini ifade eden Zolan, “Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik” dedi.

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