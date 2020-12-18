Pandemi sonrası iş dünyasının odağı teknoloji olmalı

30 yıldır bir markaya dönüşmüş olan; bilim, siyaset, ekonomi, kültür, bürokrasi ve iş dünyasından birçok temsilciyi genç iş insanlarıyla buluşturan Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) 79. Ege Toplantısı’nın konuğu, TÜSİAD Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski oldu. Online buluşmanın açılışında, pandeminin sosyo- ekonomik krize neden olmasının yanında çalışma yaşamına da yenilikler kattığını belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Dijital dönüşümün bu kadar etkili olduğu bir dönem yaşamamıştık. İnsanların beyin gücünü fiziksel sınırlar olmadan işe katabildiği çalışma modelleri, dönüştürmemiz gereken bir alan olacak” diye konuştu.

Grişimcilik Merkezi 2021’de

Etkinliğe ABD’den katılan Kaslowski ise, “Hem ekonominin hem de iktisat politikalarının doğru işleyebilmesi için olmazsa olmaz nokta güven. Ayrıca yaptığımız işler teknolojilerle değişiyor. İnsanımızın bu değişime uyumu ve istihdamı için eğitim kurumları-iş dünyası diyaloğu kritik önemde. İzmir’de bir Girişimcilik Merkezi kurulması ve şehrin öncelikli sorunlarına çözüm üretecek bir program tasarlanması için yürüttüğümüz çalışmaların da sonuna geldik. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in desteği ile 2021 başında açılması planlanan merkez Ege Bölgesi’nin birçok sorununa girişimcilerle çözüm bulacak” dedi.

Akla gelen ilk adres olacak

Toplantıya katılan İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, “Kentimiz, mevcut imalat altyapısı, dış ticaretteki ağırlığı, girişimci kültürü, eğitimli işgücü ve sosyal gelişmişlik düzeyi ile teknoloji tabanlı girişimler için en uygun şehirlerden bir tanesi. Projelerimizle, inovasyon ve Ar-Ge şirketleri ve dijital göçebeler için İzmir’i cazibe merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.