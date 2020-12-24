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    24.12.2020 - 00:02 |

    Pandemi sürecinde sağlıklı güzellik

    Pandemi nedeniyle hayatımıza giren maske ve dezenfektanların Kovid-19 ile mücadelede büyük rol oynasa da cildi olumsuz yönde etkilediğini belirten uzman estetisyen Diba Barışan, cilt bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

    Pandemi sürecinde sağlıklı güzellik

    Alsancak’ta hizmet veren Diba Estetik ve Güzellik Merkezi kurucusu Diba Barışan, maskenin gözenekleri tıkayarak cildi tahriş ettiğini, akne ve siyah nokta oluşumunu artırdığını söyledi. Özellikle alkol bazlı dezenfektanların cildin florasına zarar verdiğini vurgulayan Barışan, en doğal temizleyici olan su ve sabunun tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti, cildin sık sık nemlendirilmesi gerektiğini vurguladı, “Bunun için bariyer krem denilen cilt bariyerini koruyan ürünler tercih edilmeli” dedi. Pandemide dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu kaydeden Barışan, Glutatyon kürü ile bu konuda çözüm sunduklarını söyledi, “Glutatyon ve Vitamin-C kürü vücut direncini artırdığı gibi kanser hücreleriyle de mücadele ediyor. Hücre yenilenmesini sağlıyor. Uygulama 15 dakika kadar sürüyor” diye konuştu.

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