Pandemi yaş meyveyi teğet geçti

Pandemi, yaş meyve ve sebze ihracatını etkilemedi. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 38 arttı, 1.1 milyar dolara ulaştı. Taze meyve sebze ihracatında Egeli dışsatımcılar, 2019 yılının ilk yarısında 94 milyon doları ülkeye kazandırırken, bu rakam bu yıl yüzde 45’lik artışla 137 milyon dolara ulaştı. Dışsatımda, kiraz, şeftali, çilek ve domates öne çıktı. Ege Yaş Meyve ve Sebze ihracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya, Almanya ve Irak’ın lider konumda olduğunu söyledi, “Turşu, salça, kurutulmuş domates gibi birçok geleneksel ürünümüzü Avrupa ve Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz. 2020 yılının ilk yarısında, Ege Bölgesi’nden yapılan meyve sebze mamulleri ihracatımız, yüzde 5’lik gelişimle 296 milyon dolara ulaştı.

Birliğimiz, 2019 yılının ilk yarısında 375 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 16’lık artışla 433 milyon dolara taşıdı. 1 milyar dolar ihracat hedefimize pandemiye rağmen ulaşacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” dedi.