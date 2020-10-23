Pandemide 190 kişiye iş

Pandemi döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) bu dönemde 190 kişiye iş buldu. İş arayan vatandaşa İŞKUR Hizmet Noktası ile destek olduklarını belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Yavaşlayan ticaret sonucu işsiz kalan vatandaşlarımız, odamıza gelerek İŞKUR hizmet noktamızdan yararlanıyorlar. Biz her zaman istihdama katkı sağlamak için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz ve bugüne kadar dört kere düzenlediğimiz İstihdam ve Kariyer Fuarını pandemi sebebiyle bu yıl düzenleyemedik. Yine de vatandaşlarımızı firmalarımızın talepleri doğrultusunda iş sahibi yapabildik” dedi.

Talaşlı imalatta ihtitaç

Özellikle talaşlı imalatta çalışacak personele ihtiyaç olduğunu sözlerine ekleyen Olgun, “Bu vasıfta olan işsiz kardeşlerimiz odamıza başvurabilir. Fedakar bir şekilde işsiz kardeşlerimize destek veren İŞKUR Torbalı Müdürlüğü’ne, uzmanımız Sultan Hanıma ve personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.