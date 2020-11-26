‘Pandemide diş bakımı ihmale gelmez’
Pandemi süresince çoğu insan diş tedavilerini ikini plana attı. Bu nedenle diş bakımının öneminin artığını belirten Diş Hekimi Eren Alayvaz, “Bu süreçte diş bakımımızı olabildiğince iyi yapmalıyız. İdeal diş fırçalama günde en az iki kere ve en az iki dakikadır. Fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımı çürük oluşumunu azaltmaktadır. Fırçalama işlemlerinden sonra dilimizin üstünü de fırçalamalıyız. Burada en önemli etken kendi sağlığımızı düşünüp ağız ve diş bakımımızı iyi yapmaktır” dedi.
“Pandemi sürecinden çekinip diş tedavilerimizi yaptırmazsak vücut sağlığımız bozulabilir” uyarısında bulunan Alayvaz, “Bu süreçte tüm vücut sağlığımızı koruyup kendimize iyi bakmalıyız. Unutmayın ki sağlık ağızda başlar iyi beslenebildiğimiz kadar sağlıklı oluruz. Yeterli ve sağlıklı beslenememek hastalıkların en önemli sebeplerindendir” ifadelerini kullandı.
Kliniklerde önlemler...
Bu süreçte diş tedavilerinde tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Alayvaz, “İşlem sırasında klinikteki tüm personeller koruyucu kıyafetlerini giyinmeli maske ve siperlikle kendilerini ve hastayı koruma altına almalı. Klinikler, hasta aralarında havalandırılma işlemi ve tüm yüzeylerin özel dezenfektanlarla temizliğini yapmalı. Sağlık Bakanlığı tarafından konulan önlemlere uyan, bekleme salonlarında sosyal mesafe kurallarına dikkat eden kliniklerde işlemlerinizi yaptırmanız bu virüsün yayılmasına engel olur ve diş tedavilerinizi daha rahat yaptırabilirsiniz” dedi.