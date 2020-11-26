‘Pandemide diş bakımı ihmale gelmez’

“Pandemi sürecinden çekinip diş tedavilerimizi yaptırmazsak vücut sağlığımız bozulabilir” uyarısında bulunan Alayvaz, “Bu süreçte tüm vücut sağlığımızı koruyup kendimize iyi bakmalıyız. Unutmayın ki sağlık ağızda başlar iyi beslenebildiğimiz kadar sağlıklı oluruz. Yeterli ve sağlıklı beslenememek hastalıkların en önemli sebeplerindendir” ifadelerini kullandı.



Kliniklerde önlemler...



Bu süreçte diş tedavilerinde tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Alayvaz, “İşlem sırasında klinikteki tüm personeller koruyucu kıyafetlerini giyinmeli maske ve siperlikle kendilerini ve hastayı koruma altına almalı. Klinikler, hasta aralarında havalandırılma işlemi ve tüm yüzeylerin özel dezenfektanlarla temizliğini yapmalı. Sağlık Bakanlığı tarafından konulan önlemlere uyan, bekleme salonlarında sosyal mesafe kurallarına dikkat eden kliniklerde işlemlerinizi yaptırmanız bu virüsün yayılmasına engel olur ve diş tedavilerinizi daha rahat yaptırabilirsiniz” dedi.