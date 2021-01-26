Pandemide durmadı turşu satıp kazandı

Turbil, “Bakın işler durdu, ah yandık, bittik demek yerine, alternatifler yaratmak lazım. Ben de böyle yaptım, her şeyi devletten, belediyeden beklememek lazım. Restoranım açık olduğu zaman yemeklerin yanında ev yapımı turşu veriyordum. Şimdi müşterilerim kavanozlarla benden sipariş istiyor. Ayrıcı evde giymedikleri giysileri, kullanmadıkları antika eşyaları bana getiriyorlar, değerlendiriyoruz” diyor.