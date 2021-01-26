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    HaberlerEge Haberleri Pandemide durmadı turşu satıp kazandı
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    26.01.2021 - 00:03 |

    Pandemide durmadı turşu satıp kazandı

    Yıllarca reklam sektöründe çalıştıktan sonra Alsancak’ta “Dingo’nun Ahırı” isimli restoranı hizmete açan Yeşim Turbil, pandeminin zararını en aza indirmek için harekete geçti, evde yaptığı turşuların yanı sıra antika eşyalar ve ikinci el giysileri de satışa çıkardı.

    Pandemide durmadı turşu satıp kazandı

    Turbil, “Bakın işler durdu, ah yandık, bittik demek yerine, alternatifler yaratmak lazım. Ben de böyle yaptım, her şeyi devletten, belediyeden beklememek lazım. Restoranım açık olduğu zaman yemeklerin yanında ev yapımı turşu veriyordum. Şimdi müşterilerim kavanozlarla benden sipariş istiyor. Ayrıcı evde giymedikleri giysileri, kullanmadıkları antika eşyaları bana getiriyorlar, değerlendiriyoruz” diyor.

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