02.07.2020 - 03:18 |
‘Pandemide hiç durmadık’
Normalleşme günlerinin başlamasıyla oda toplantıları ve işyeri ziyaretlerine tekrar başlayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilk virüs vakasının görülmesinden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde buldu.
Süreçte çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Olgun, “Vefa Destek Grubunun yardımlaşma halkasına dahil olarak 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve 1500 aileye erzak yardımı yaptık. Talepler doğrultusunda yardım sayısını 2000’e çıkardık” dedi.