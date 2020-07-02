‘Pandemide hiç durmadık’

Süreçte çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Olgun, “Vefa Destek Grubunun yardımlaşma halkasına dahil olarak 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve 1500 aileye erzak yardımı yaptık. Talepler doğrultusunda yardım sayısını 2000’e çıkardık” dedi.