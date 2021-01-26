Pandemide sağlığı ihmal etmeyin

“Sağlık problemlerinizi ertelemeyin” diyen Yaşaroğlu, “Kovid-19 şüphesi olmayan hastalar, tamamıyla ayrı, temiz alan servislerinde takip ediliyor. Yoğun bakımlarız; temiz alan yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve Kovid-19 yoğun bakım olarak ayrıldı. Acil serviste değerlendirilmesi yapılan veya ambulans ile gelen durumu kritik hastalar bu bölümlerde takip ediliyor. Uzman hekimlerimizce takip ve tedavileri devam ettiriliyor” dedi.