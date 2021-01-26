BİST1.540-0.15EURO9.000.08USD7.410.12ALTIN441.77-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pandemide sağlığı ihmal etmeyin
    ABONE OL
    26.01.2021 - 00:04 |

    Pandemide sağlığı ihmal etmeyin

    Batı Anadolu Central Hospital Acil Servis Sorumlu Hekimi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ebru Tonay Yaşaroğlu, Kovid-19’a yönelik acil servis başta olmak üzere tüm hastanede önlemlerin alındığını belirtti.

    Pandemide sağlığı ihmal etmeyin

    “Sağlık problemlerinizi ertelemeyin” diyen Yaşaroğlu, “Kovid-19 şüphesi olmayan hastalar, tamamıyla ayrı, temiz alan servislerinde takip ediliyor. Yoğun bakımlarız; temiz alan yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve Kovid-19 yoğun bakım olarak ayrıldı. Acil serviste değerlendirilmesi yapılan veya ambulans ile gelen durumu kritik hastalar bu bölümlerde takip ediliyor. Uzman hekimlerimizce takip ve tedavileri devam ettiriliyor” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    Son dakika! Adana'da korkutan yangın! Evler tahliye edildi

    Son dakika! Adana'da korkutan yangın! Evler tahliye edildi

    Sıradaki Haber