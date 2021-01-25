Pandemide, tarımın yara almasını önledik

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çiftçiler ile tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Tarımsal sanayinin gelişmesi, tarımsal ürünlerin daha fazla kazanç getirmesi için teşvik ve destekleme paketlerini hayata geçirdiklerini ifade eden Kırkıpınar, “Tarım ve hayvancılıkta A’dan Z’ye bütüncül yaklaşımla hareket ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde ne kadar doğru adımlar attığımızı bir kez daha görmüş olduk” dedi.