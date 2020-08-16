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    HaberlerEge Haberleri Pandemide üretilenler tezgahta yerini aldı
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    16.08.2020 - 00:02 |

    Pandemide üretilenler tezgahta yerini aldı

    Kuşadası’nda kadınların el emeklerinin satışa sunulduğu Yunus Emre Parkı içerisindeki Hanımeli El Sanatları Sokağı, koronavirüs arasının ardından kapılarını açtı.

    Pandemide üretilenler tezgahta yerini aldı

    Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan sokakta 20 kadının evlerinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergileniyor. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan el sanatları sokağını 10 gün boyunca binlerce vatandaş ile kente gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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