Pandemide üretilenler tezgahta yerini aldı

Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan sokakta 20 kadının evlerinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergileniyor. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan el sanatları sokağını 10 gün boyunca binlerce vatandaş ile kente gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.