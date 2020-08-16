16.08.2020 - 00:02 |
Pandemide üretilenler tezgahta yerini aldı
Kuşadası’nda kadınların el emeklerinin satışa sunulduğu Yunus Emre Parkı içerisindeki Hanımeli El Sanatları Sokağı, koronavirüs arasının ardından kapılarını açtı.
Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan sokakta 20 kadının evlerinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergileniyor. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan el sanatları sokağını 10 gün boyunca binlerce vatandaş ile kente gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.