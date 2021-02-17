Pandemiden kaçan Muğla ve İzmir’e geldi

12 ay yaşıyorlar

Muğla ve İzmir’in en yüksek tapu değerine sahip ilk 10 kent arasına girmesinde pandeminin etkili olduğunu belirten gayrimenkul uzmanları, “Yabancı yatırımcılar ve yüksek gelirli vatandaşlar tarafından genelde yaz mevsimlerinde rağbet gören iki sahil kenti, salgın sonrası yılın 12 ayında tercih edilmeye başladı. Bu durum ortalama tapu değerine yansıdı. Çeşme, Narlıdere, Bodrum ve Marmaris gibi ilçeler en yüksek metrekare değerlerine sahip” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan Aydın da, 149.4 bin lirayla, değer kazanan ilk 20 il arasında yer aldı. l AA