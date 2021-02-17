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    HaberlerEge Haberleri Pandemiden kaçan Muğla ve İzmir’e geldi
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    17.02.2021 - 00:04 |

    Pandemiden kaçan Muğla ve İzmir’e geldi

    2020 yılında Türkiye genelinde gayrimenkule en yüksek ücretin ödendiği İstanbul’u, Ege’nin iki incisi Muğla ve İzmir takip etti. Beyan edilen ortalama tapu değerinde 413 bin lirayla başı çeken İstanbul’un ardından 304.6 bin lirayla Muğla, 239.5 bin lirayla İzmir geldi.

    Pandemiden kaçan Muğla ve İzmir’e geldi

    12 ay yaşıyorlar

    Muğla ve İzmir’in en yüksek tapu değerine sahip ilk 10 kent arasına girmesinde pandeminin etkili olduğunu belirten gayrimenkul uzmanları, “Yabancı yatırımcılar ve yüksek gelirli vatandaşlar tarafından genelde yaz mevsimlerinde rağbet gören iki sahil kenti, salgın sonrası yılın 12 ayında tercih edilmeye başladı. Bu durum ortalama tapu değerine yansıdı. Çeşme, Narlıdere, Bodrum ve Marmaris gibi ilçeler en yüksek metrekare değerlerine sahip” değerlendirmesi yaptı.
    Öte yandan Aydın da, 149.4 bin lirayla, değer kazanan ilk 20 il arasında yer aldı. l AA

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