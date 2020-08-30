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    30.08.2020 - 00:03 |

    Pandeminin başarılı başkanları

    Türkiye genelinde 30 yıldır anket çalışmaları sürdüren Sonar Araştırma Şirketi, büyükşehirler hariç 51 ilde ve İstanbul dışında kalan büyükşehirlerin 137 ilçesinde belediye başkanlarının pandemi dönemi performanslarını içeren çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

    Pandeminin başarılı başkanları

    İzmir Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları bazında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yüzde 67.8 oranıyla ilk sırada yer aldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yüzde 64.3’le en başarılı ikinci başkan olurken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, yüzde 63.1 oranla üçüncü sırayı aldı. İlk üçü sırasıyla Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay izledi.

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