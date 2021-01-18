18.01.2021 - 00:00 |
Pandeminin şampiyonu işlenmiş ürünler
Türk doğal taş sektörünün işlenmiş ürün ihracatı 2020 yılında yüzde 7 artarak 1 milyar 58 milyon dolara yükseldi. Doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin işlenmiş doğal taş ihracatı ise; yüzde 12’lik artışla 426 milyon dolara tırmandı. EMİB’in 2020 yılı ihracatında işlenmiş doğal taşın payı yüzde 73’e çıktı.
Doğal taş sektörünün 2020 yılı performansını “İnanılmaz bir başarı” olarak tanımlayan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Vietnam’a çok başarılı bir sanal ticaret heyeti organizasyonu yaptık. Sektörümüz pandemi şartlarında dijitalleşmeye hızlı uyum sağladı. Başarımızda dijitalleşmeye hızlı adapte olmamızda etkili oldu. “İnadına üretim, inadına ihracat” mottosuyla 2021 yılında dijital pazarlamaya yoğunlaşarak doğal taş ihracatında 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.