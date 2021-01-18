Pandeminin şampiyonu işlenmiş ürünler

Doğal taş sektörünün 2020 yılı performansını “İnanılmaz bir başarı” olarak tanımlayan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Vietnam’a çok başarılı bir sanal ticaret heyeti organizasyonu yaptık. Sektörümüz pandemi şartlarında dijitalleşmeye hızlı uyum sağladı. Başarımızda dijitalleşmeye hızlı adapte olmamızda etkili oldu. “İnadına üretim, inadına ihracat” mottosuyla 2021 yılında dijital pazarlamaya yoğunlaşarak doğal taş ihracatında 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.