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    HaberlerEge Haberleri ‘Pandemiye rağmen hizmetler aksamadı’
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    03.01.2021 - 07:00 |

    ‘Pandemiye rağmen hizmetler aksamadı’

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2020 yılının tüm dünya için koronavirüsle mücadeleyle geçtiğini dile getirdi, “2021’in salgının ortadan kalktığı, sevdiklerimizle doya doya kucaklaştığımız bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

    ‘Pandemiye rağmen hizmetler aksamadı’

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2020 yılının tüm dünya için koronavirüsle mücadeleyle geçtiğini dile getirdi, “2021’in salgının ortadan kalktığı, sevdiklerimizle doya doya kucaklaştığımız bir yıl olmasını diliyorum” dedi. Başkan Çerçi, “Pandemiyle mücadelenin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetleri ve vizyon projelerimizi de ihmal etmedik. 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projemizin 2. etabını hak sahiplerimize teslim ettik. Pazarcılarımızın yaz kış tezgah açabilecekleri için Yunus Emre Millet Çarşısı Pazaryeri’ni hizmete aldık. Kırsal kalkınmayı önceledik, üreticimizi destekledik” diye konuştu.

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