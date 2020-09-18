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    18.09.2020 - 00:04 |

    Pandemiyi çizecekler

    Pandemiyi çizecekler

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ile Konak Belediyesi işbirliğinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Eflatun Nuri Karikatür Yarışması için başvuru süreci başladı. Yarışmanın ana teması Kovid-19 pandemisi olarak belirlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Sağlık koşullarının, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Tedbirli olmalı ve belirtilen kurallara uymaya devam etmeliyiz” dedi. İGC Başkanı Misket Dikmen de, “Yarışma düzenlendiği süre boyunca toplam 406 çizerden 1173 eseri kabul etti. İlk yarışmanın temasını ‘Basın ve İfade Özgürlüğü’ olarak belirlemiştik. Bu daha sonra gündemin koşullarıyla ‘Kentler ve Umutlar’ ve ‘Şiddet’ oldu” diye konuştu. Amatör ya da profesyonel çizerlerin katılabileceği yarışmada başvurular e-posta yoluyla 14 Aralık 17.30’a kadar yapılacak.

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