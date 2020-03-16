‘Panik havası yaratmayın!’

Uzman psikolog Nilay Uğurlu Öztürk ve Merve Minkari Tunçay, ebeveynlerin koronavirüsü çocuklarına nasıl anlatmaları gerektiğiyle ilgili öneride bulundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) uzman klinik psikologları Nilay Uğurlu Öztürk ve Merve Minkari Tunçay, koronovirüsün yarattığı panik ortamında anne-babaların 6-11 yaş arasındaki çocuklarına nasıl davranması gerektiği konusunda ipuçları verdi. Çocukların, ebeveynlerinin duygularını gözlemleyip hissettiğini belirten uzmanlar, şöyle konuştu:

‘Rutin rahatlatır’

“Virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını, alınması gereken önlemleri, çocuğunuza yaşına uygun biçimde anlatın. Gelişmeleri saklamayın. Ev içinde olağanüstü bir durum varmış gibi davranmayın. Tatil sürecinde kalabalık ortamlardan kaçının. ‘Daha ne kadar evde kalacağız’ diye soran bir çocuğa, ‘Şu an için bir hafta ancak bu süre uzayabilir. Bu zamanı seninle keyifli hale getirebiliriz’ cevabı verilebilir. Ev içinde rutinlere devam edilmeli. Çocuk için en iyi rol model ebeveyndir. Çocuk, ebeveyni taklit eder. Hijyen uygulamaları, eğlenceli hale getirilebilir. Ebeveyn ve çocuğun kaygısını yatıştırmak için ‘ana odaklanmak’ işe yarar. Nefes egzersizi yapmak, yemeğin tadına odaklanmak, bulutları izlemek, çocukları rahatlatabilir.”

İŞTE 10 MADDE

- Yaşananları çocuğunuzdan saklamayın. Yaşına uygun olarak bilgilendirin.

- Virüsün ne olduğunu, nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri, oyuncak ve kitaplar aracılığıyla anlatın.

- Duygu paylaşımı yapın ve çocuğunuzun hislerini anlamaya çalışın.

- Cevabını bilmediğiniz sorulara, ‘Bilmiyorum’ yanıtını vermekten çekinmeyin. Çocuğunuza, güvende olduğu kişi ve yerleri hatırlatın.

- Kaygıyla baş etmek için ana odaklanın.

- El yıkarken şarkı söylemek, köpüklerden baloncuk çıkarmak işe yarayabilir.

- Ev içinde geçireceğiniz vakti fırsata çevirin ve yemek yapmak, kutu oyunu oynamak gibi aktivitelere yönelin.

- Kalabalık ortamlardan uzak durun. Deniz kenarına gitmek, yürüyüş yapmak gibi etkinlikleri tercih edin.

- Ev içindeki rutin faaliyetlere devam edin. Bu durum düzen ve güven hissi verir.

- Belirlediğiniz kurallara öncelikle siz uyarak, çocuğunuz için rol model olun.