25.03.2020 - 00:02 |
Papa’ya çöp mektubu
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı katı atık tesisine bir itiraz da üreticilerden geldi.
Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinden su şebekesi geçtiğini, ayrıca olası sızıntılarda toprağın ve ürünlerin zarar göreceğini iddia etti. Tesisin, Meryem Ana Evi’ne de 13 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, “Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a konuyla ilgili mektup yazdık, göndereceğiz. Burası onların kutsal toprağı, çöp kokusuna boğulmasına izin vermezler” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.