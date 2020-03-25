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    HaberlerEge Haberleri Papa’ya çöp mektubu
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    25.03.2020 - 00:02 |

    Papa’ya çöp mektubu

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı katı atık tesisine bir itiraz da üreticilerden geldi.

    Papa’ya çöp mektubu

    Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinden su şebekesi geçtiğini, ayrıca olası sızıntılarda toprağın ve ürünlerin zarar göreceğini iddia etti. Tesisin, Meryem Ana Evi’ne de 13 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, “Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a konuyla ilgili mektup yazdık, göndereceğiz. Burası onların kutsal toprağı, çöp kokusuna boğulmasına izin vermezler” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA

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