Papa’ya çöp mektubu

Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinden su şebekesi geçtiğini, ayrıca olası sızıntılarda toprağın ve ürünlerin zarar göreceğini iddia etti. Tesisin, Meryem Ana Evi’ne de 13 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, “Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a konuyla ilgili mektup yazdık, göndereceğiz. Burası onların kutsal toprağı, çöp kokusuna boğulmasına izin vermezler” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA