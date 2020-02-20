BİST119.1960EURO6,57-0,08USD6,080ALTIN315,020,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
    ABONE OL
    20.02.2020 - 07:00 |

    Para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

    Saruhanlı’da bir vatandaş yolda bulduğu ve içinde üç bin lira olan çantayı sahibine teslim etti.

    Para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

    Saruhanlı’da bir vatandaş yolda bulduğu ve içinde üç bin lira olan çantayı sahibine teslim etti. Hasan Bahar (78) yolda yürürken bir çanta buldu, Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. İsmail Aka isimli vatandaşın da, Zabıta Müdürlüğü’ne kayıp çanta ihbarında bulunduğu belirlendi. Her iki vatandaş, Zabıta Müdürlüğü’nde buluşturuldu. Bahar, Aka’ya çantasını teslim etti, “İnsanlık görevimi yerine getirdim” dedi.

    Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
    daha fazla video için
    Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A 101 bu hafta TV, Cep Telefonu ve Çamaşır Makinesi satıyor

    A 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A 101 bu hafta TV, Cep Telefonu ve Çamaşır Makinesi satıyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber