Para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Saruhanlı’da bir vatandaş yolda bulduğu ve içinde üç bin lira olan çantayı sahibine teslim etti. Hasan Bahar (78) yolda yürürken bir çanta buldu, Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. İsmail Aka isimli vatandaşın da, Zabıta Müdürlüğü’ne kayıp çanta ihbarında bulunduğu belirlendi. Her iki vatandaş, Zabıta Müdürlüğü’nde buluşturuldu. Bahar, Aka’ya çantasını teslim etti, “İnsanlık görevimi yerine getirdim” dedi.