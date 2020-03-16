BİST95.6052,10EURO7,040,16USD6,30-0,41ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Para kazanırken sosyalleşiyorlar
    ABONE OL
    16.03.2020 - 00:03 |

    Para kazanırken sosyalleşiyorlar

    Para kazanırken sosyalleşiyorlar

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. 7 farklı noktada bulunan kurs merkezlerine devam eden Neriman Simitçi, “Öğrenmenin sonu yok” dedi. Çiğdem Bilir, kursa üç aydır geldiğini ve çok memnun olduğunu söyledi, “Bir genç olarak akranlarımı buraya davet ediyorum. Tarihimizi yaşatalım. Geleneksel Türk dikiş işlerini unutmayalım” diye konuştu.

    Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
    daha fazla video için
    Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsettiErzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

    Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Sıradaki Haber