Para kazanırken sosyalleşiyorlar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. 7 farklı noktada bulunan kurs merkezlerine devam eden Neriman Simitçi, “Öğrenmenin sonu yok” dedi. Çiğdem Bilir, kursa üç aydır geldiğini ve çok memnun olduğunu söyledi, “Bir genç olarak akranlarımı buraya davet ediyorum. Tarihimizi yaşatalım. Geleneksel Türk dikiş işlerini unutmayalım” diye konuştu.