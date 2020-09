‘Paraşüt parası bizlere verilsin’

Başkan Karabulut, Özdemir’den TFF’nin her yıl Süper Lig’den düşen takımlara verdiği paraşüt parasının geçen sezon düşme kaldırıldığı için 1. Lig’de Play Off oynayan takımlara verilmesini istedi. Karabulut, “Bu sene düşme olmadığına göre paraşüt parasını Play Off oynamış, düşmenin kalkmasıyla mağdur olmuş Akhisar, Bursa ve Adana Demirspor’a destek amaçlı verilmesini talep ettik” dedi.